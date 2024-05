In Molise la minoranza linguistica croata risiede principalmente in tre comuni della provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce (Kruč nell’idioma locale, 556 abitanti), Montemitro (Mundimitar, 280 abitanti) e San Felice del Molise (Filič, 541 abitanti). A partire dalla metà del novecento tutti e tre i paesi hanno subìto una forte riduzione della popolazione, con conseguenze sul numero di chi parla la lingua locale. Lo slavo molisano deriva dalle lingue slave meridionali, in particolare dal dialetto štokavo-ikavo, risalente al 1400. È ciò che rimane degli insediamenti slavi nell’area adriatica documentati a partire dal dodicesimo secolo. La lingua oggi è parlata soprattutto in famiglia. Per secoli è stata trasmessa oralmente e non esistono tracce di scritti, tranne alcune poesie.