Il 13 e il 14 luglio Taylor Swift si esibirà allo stadio San Siro di Milano e l’arrivo della cantante statunitense ha già fatto aumentare la domanda di posti per dormire e servizi: i suoi fan la seguono ovunque e sono pronti a tutto pur di sostenerla. Nella settimana della tappa italiana il numero dei passeggeri sui treni diretti a Milano da Napoli e da Roma è quasi raddoppiato, mentre da Zurigo è aumentato del 360 per cento.

Il video di Le Monde spiega come ha fatto Taylor Swift a costruire un rapporto così stretto con il suo pubblico. Il supporto dei fan le ha permesso di vincere una lunga battaglia legale per tornare in possesso delle registrazioni delle sue canzoni e di sfidare le grandi piattaforme come Spotify. Diventando così la prima cantante al mondo a raggiungere un patrimonio miliardario solo grazie alla sua musica.