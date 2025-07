Diventare adulti non sempre coincide con il raggiungimento della maggiore età: è un processo diverso per ognuno di noi, e può concludersi anche dopo molti anni, spiega nel video il filosofo britannico Alain de Botton. Ma cosa si intende per “identità adulta”? La psicoterapia, che più di ogni altra disciplina si occupa di questo tema, ha individuato dodici elementi per capire se si è davvero maturi.