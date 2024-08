Molte persone amano discutere o polemizzare, ma in realtà cercano lo scontro per trovare un equilibrio e fare pace con i propri conflitti interiori. Di solito lo fanno per non affrontare una serie di emozioni difficili da sopportare, come la rabbia e la frustrazione, e usano i litigi per distrarsi e sentirsi meno soli. È per questo che è importante imparare a non cedere alle loro provocazioni.