Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell’anno. Nell’articolo la missione di Facebook era descritta così: “Addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale retto dal caso in un mondo di amici”. Nei primi dieci anni di uso di massa di internet, era una teoria molto diffusa: più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso.

Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi può somigliare a un’enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia.

La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente: un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon valley, ha osservato che internet è uno strumento che genera divergenze proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive, e le persone – è un fatto – hanno la tendenza a litigare.

Secondo Graham, “essere d’accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo”. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un’opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo non ci sono troppi modi per dire “sono d’accordo”. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi.

Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano: un cambiamento che si è verificato nel corso di decenni, se non addirittura secoli. Nella società, così come nel mondo digitale, i canali di comunicazione a senso unico non sono mai stati così pochi. Ormai tutti possono rispondere a tutti. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni.

L’antropologo statunitense Edward T. Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c’è bisogno di capire il contesto – chi sta parlando, in quale situazione – per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole, quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua.

Strategie di difesa

In qualunque parte del mondo quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall’urbanizzazione e dalla tecnologia: forze che dissolvono la tradizione, appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.

Per gran parte della nostra esistenza in quanto specie, noi esseri umani abbiamo operato in modalità ad alto contesto. I nostri antenati vivevano in insediamenti e tribù con tradizioni e gerarchie condivise. Oggi invece incontriamo spesso persone con valori e usi diversi dai nostri. Allo stesso tempo, siamo istintivamente più portati all’egualitarismo. Intorno a noi vediamo ovunque interazioni in cui tutte le parti in causa hanno o pretendono di avere uguale voce in capitolo. Tutti si aspettano che la loro opinione sia ascoltata, il che in effetti è sempre più possibile. In questo mondo chiassoso, irriverente, meravigliosamente variegato, certe regole prima implicite riguardo a ciò che si può e non si può dire diventano più fluide e meno rigorose. A volte scompaiono addirittura. In un mondo in cui il contesto è sempre meno importante, il numero di cose su cui “siamo tutti d’accordo” si sta velocemente riducendo.