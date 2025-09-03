Dmitry Kalmykov è uno scienziato ucraino che ha dedicato la sua vita a indagare sui disastri ambientali, prima a Černobyl e poi a Semipalatinsk, un’area dell’Unione Sovietica, oggi in Kazakistan, dove si facevano test di armi nucleari.

Nel video del Guardian, Kalmykov racconta ai bambini delle scuole come sono state testate le bombe spiegando che, a più di trent’anni dallo smantellamento del sito, gli effetti delle radiazioni ancora oggi pesano sulle comunità locali.