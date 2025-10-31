La Cop30, cioè la conferenza internazionale sul clima, si terrà a Belém in Brasile, dal 10 al 21 novembre. L’Unione europea dieci anni fa ha preso impegni solenni con l’accordo di Parigi, rinnovati poi con il green deal. Ma ora sembra arrivare all’appuntamento in ordine sparso e con un atteggiamento troppo incline ai compromessi al ribasso sulla lotta al riscaldamento globale.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che si è arrivati a questo punto soprattutto a causa delle vittorie delle destre in tutta l’Unione e della guerra in Ucraina, e illustra quali sono i temi su cui è cominciata una marcia indietro rispetto agli obiettivi del passato.