Per proteggere la loro indipendenza, l’Unione europea nel 2025 ha adottato il regolamento sulla libertà dei media che impone agli stati di fornire un finanziamento sufficiente, stabile e prevedibile ai mezzi d’informazione pubblici, e di garantire la loro indipendenza dal potere politico.

A causa della disinformazione, delle ingerenze del potere politico e della riduzione dei finanziamenti, in Europa i mezzi d’informazione pubblici sono in crisi. Ma nonostante questo in molti paesi continuano a godere della fiducia dei cittadini.

Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.