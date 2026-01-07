Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la giornalista Alisa Sopova è stata catapultata in una vita che non si sarebbe mai aspettata. Lavorando come traduttrice per gli inviati stranieri, ha incontrato la fotografa britannica Anastasia Taylor-Lind che, invece di documentare la vita al fronte, ha scelto di osservare i momenti di resistenza quotidiana della popolazione ucraina: compleanni, picnic, matrimoni.

Tra le due donne è nata un’amicizia profonda e insieme hanno realizzato un reportage che riflette su quello che succede quando la guerra sconvolge l’esistenza di persone che mai avrebbero pensato di vivere un’esperienza simile.

Il video del Guardian.