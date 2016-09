Identità graffiate

Cosa significa essere richiedente asilo nel Regno Unito? Da questa domanda, nel 2013, è cominciato il lavoro del fotografo gallese Sam Ivin che ha svolto una ricerca partendo dal suo paese, fino a percorrere tutto il territorio britannico. Il risultato è una serie di ventotto ritratti di persone che attendono di conoscere il loro destino.

Ivin ha ascoltato le loro storie, li ha ritratti e poi è intervenuto radicalmente sulle immagini con un taglierino e della carta vetrata, raschiando via parte del volto. “Questi profughi si trovano a vivere in una sorta di limbo, costretti ad attendere notizie della loro richiesta di asilo per mesi o addirittura anni. Diventano dei lingering ghosts, delle ombre sospese”, ha spiegato il fotografo.

Graffiare l’immagine dei loro volti è il modo che Ivin ha scelto per trasmettere il senso di confusione e spaesamento che accomuna queste persone mentre aspettano di sapere cosa ne sarà di loro. Nonostante non si vedano gli occhi, riescono a mantenere una loro identità di madri, padri, figli e figlie.

Le immagini di Ivin fanno parte della mostra Identità negate esposta alla galleria del Cembalo di Roma, insieme al lavoro Foibe di Sharon Ritossa, dal 15 settembre al 26 novembre 2016.