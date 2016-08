Gli attentati in Turchia nell’ultimo anno

Il 28 giugno la Turchia è stata di nuovo colpita da un attentato: 41 persone sono morte e 239 sono state ferite. Secondo le prime ricostruzioni, tre persone sono arrivate in taxi all’aeroporto Atatürk di Istanbul, hanno aperto il fuoco nel terminal dei voli internazionali, poi si sono fatte esplodere quando la polizia ha cercato di fermarle. L’attentato non è stato rivendicato, ma le indagini stanno convergendo sul gruppo Stato islamico.

È solo l’ultimo attacco in ordine di tempo in un paese che da un anno è stato colpito da almeno dieci grandi attentati soprattutto in città come Istanbul e Ankara. Gli attentati sono stati rivendicati in alcuni casi dal gruppo Stato islamico, dopo che la Turchia si è unita alla coalizione militare contro il gruppo jihadista in Siria e Iraq. In altri casi sono stati rivendicati da gruppi radicali curdi come il Tak (Falconi per la libertà del Kurdistan), in risposta ai bombardamenti che il governo turco ha lanciato nelle regioni curde al confine con la Siria. Le date, le vittime e gli autori degli attentati più cruenti degli ultimi 12 mesi.