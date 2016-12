In Turchia cominciano i processi contro i poliziotti accusati di golpe

Ventinove poliziotti saranno giudicati a partire dal 27 dicembre nel corso del primo processo organizzato a Istanbul contro i presunti partecipanti al colpo di stato del 15 luglio per esautorare il presidente Recep Tayyip Erdoğan. Questo processo si terrà nella più grande sala delle udienze della Turchia, in un palazzo che si trova di fronte alla prigione di Silivri, alla periferia della metropoli turca.

Ventuno dei 29 imputati rischiano fino a tre condanne all’ergastolo per “tentativo di sovversione dell’ordine costituzionale” e per “tentativo di sovversione del governo”. Gli altri otto rischiano fino a 15 anni di prigione per “appartenenza a un’organizzazione terroristica armata”.

Tre piloti di elicottero della polizia sono stati portati a giudizio per essersi rifiutati di trasportare gli agenti delle forze speciali alla residenza presidenziale di Huber, a Istanbul, durante il golpe. Altri agenti sono accusati di aver rifiutato di obbedire all’ordine di opporsi ai golpisti e di aver cercato di scoraggiare la resistenza della popolazione, postando dei messaggi sui social network. Secondo i mezzi d’informazione turchi, 24 di questi imputati sono già in detenzione provvisoria, uno è in fuga e gli altri sono agli arresti domiciliari.

Il tentativo di colpo di stato del 15 luglio, che ha causato circa 270 morti e duemila feriti, è attribuito da Ankara al predicatore Fethullah Gülen, che vive negli Stati Uniti e di cui la Turchia chiede l’estradizione. Gülen, che respinge queste accuse, è a capo di un movimento chiamato Hizmet (che significa servizio in turco), che conta un’importante rete di scuole, di associazioni e di imprese. Un’organizzazione che il governo considera terroristica.