In Africa venti milioni di persone sono a rischio carestia

È una storia che si ripete: in Africa orientale la siccità rischia di trasformarsi in carestia. Secondo le Nazioni Unite milioni di persone avrebbero bisogno con urgenza di assistenza umanitaria. Tra i paesi più colpiti c’è il Sud Sudan, dove il governo ha già dichiarato lo stato di carestia. In Somalia, gli abitanti di molti villaggi stanno abbandonando le loro case per raggiungere le città alla ricerca di cibo.

“Al villaggio non è rimasto più nessuno”, spiega all’Afp Miriam Ibrahim, che insieme ai suoi sette figli e ad altre due famiglie è tra gli ultimi ad aver abbandonato il loro villaggio nel sudovest della Somalia. Dopo aver caricato gli effetti personali – coperte, materassi, utensili e vestiti – su un carretto noleggiato per l’occasione trainato da un asino, hanno camminato per venti chilometri fino a raggiungere Baidoa, la città più vicina.

Migliaia di persone, come lei, arrivano a Baidoa ogni giorno, con i vestiti strappati e sporchi. La mancanza di pioggia e i raccolti quasi inesistenti minacciano di trasformare la terribile siccità in carestia.

L’Onu ha annunciato che questa potrebbe essere “ la peggiore crisi umanitaria dalla fine della seconda guerra mondiale”. L’allarme carestia, è stato già lanciato in alcune zone del Sud Sudan, in Somalia, nello Yemen e in Nigeria. In totale circa venti milioni di abitanti sono minacciati dalla carestia in questi quattro paesi. Di fronte a questa catastrofe l’Onu vorrebbe raccogliere almeno 825 milioni di dollari per aiutare la Somalia e 1,6 miliardi di dollari per il Sud Sudan.