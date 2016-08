Il governo italiano taglia l’assistenza alle prostitute vittime di tratta

In cinque regioni italiane dal 1 settembre non saranno più disponibili i servizi contro la tratta di esseri umani: le ragazze che vorranno sottrarsi alla rete criminale che le obbliga a prostituirsi in alcune aree dell’Italia come la Sardegna, la Basilicata, il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria e in alcune zone della Sicilia, non potranno più rivolgersi ai servizi di assistenza, presenti da anni sul territorio.

Il 4 agosto, infatti, il dipartimento per le pari opportunità della presidenza del consiglio ha pubblicato la lista delle associazioni e delle regioni che beneficeranno dei quasi 13 milioni di euro destinati ai servizi contro la tratta a partire da settembre (e per i prossimi 15 mesi), e da questa graduatoria ha escluso delle aree chiave per il contrasto a questa attività, come alcune zone della Sicilia. Eppure nei porti siciliani arrivano ogni anno migliaia di ragazze nigeriane originarie di Benin City e dello stato di Edo, vittime di trafficanti che le costringono a prostituirsi per ripagare il debito contratto prima di partire, che in molti casi supera i trentamila euro.

Alla base della decisione del dipartimento per le pari opportunità di escludere alcune associazioni e regioni dai finanziamenti ci sono motivi diversi. Nel caso della Sicilia alcune associazioni sono state escluse perché i fondi sono stati assegnati fino al loro esaurimento in ordine di posizionamento nella graduatoria. Mentre nel caso del Piemonte c’è stato un errore tecnico nella compilazione del bando da parte della regione; in altri casi, come per la regione Liguria, si è trattato di un ritardo nella presentazione della domanda di finanziamento.

Una risposta nazionale

Le organizzazioni che si occupano dei diritti di migranti e rifugiati in Italia come l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) hanno espresso preoccupazione per l’esito del bando. “In alcune regioni non sarà possibile garantire la continuità di un servizio che in alcuni casi è in piedi da anni”, commenta Salvatore Fachile dell’Asgi.

“Nel momento in cui è stato approvato un Piano nazionale antitratta è stata riconosciuta la necessità di affrontare la questione da un punto di vista nazionale e non locale”, argomenta Fachile che sostiene la necessità di superare il sistema dei bandi annuali, a favore di un piano nazionale di assegnazione dei fondi che ricalchi il modello dell’assistenza ai richiedenti asilo e rifugiati del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).

“Siamo preoccupati dal fatto che dopo tanti anni, quasi venti, non si sia trovato un modo di mettere a regime le azioni delle associazioni contro la tratta e che si dipenda ancora dai bandi”, conclude Fachile, che annuncia una lettera dell’Asgi indirizzata alla ministra delle pari opportunità Maria Elena Boschi per chiedere al governo di trovare una soluzione che minimizzi le conseguenze dei tagli ai fondi per i servizi antitratta in alcune regioni italiane.

“Il rischio di una ricaduta pesante sul contrasto al crimine e sulla protezione delle vittime, nonché su una loro adeguata assistenza, è dunque altissimo tenuto conto anche del fatto che uno dei maggiori limiti del sistema recentemente emerso è la scarsità dei posti disponibili nelle strutture di accoglienza”, è scritto nella lettera spedita alla ministra.

Come pacchi

Il timore delle associazioni è soprattutto quello di dover chiudere la porta in faccia a persone che si trovano in una condizione di estrema vulnerabilità. “Non è ammissibile che alcune zone, praticamente tutto il nordovest del paese, rimangano senza assistenza per le vittime di tratta il prossimo anno”, afferma amareggiato Alberto Mossino del Progetto integrazione accoglienza migranti (Piam), un associazione attiva ad Asti dal 2000.

“Al momento in Piemonte assistiamo 110 ragazze vittime di tratta e ora dovremo dirgli che non potremo più seguirle e che dovranno spostarsi in altre regioni se vorranno continuare a essere aiutate. È assurdo: non sono pacchi”, spiega Mossino. Il Piemonte è una delle piazze più importanti per lo sfruttamento della prostituzione: un affare criminale da 90 milioni di euro al mese in tutto il paese. E ora le associazioni temono di rimanere senza strumenti per combattere questo fenomeno, in costante crescita in Italia a partire dagli anni ottanta.

I dati sullo sfruttamento delle ragazze immigrate per la prostituzione e sul legame tra quest’attività e la tratta di esseri umani sono allarmanti. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha recentemente denunciato che l’80 per cento delle ragazze nigeriane arrivate in Italia via mare nel 2015, è caduto nelle mani della criminalità organizzata.