In Afghanistan bisogna rompere il silenzio sui bambini ridotti in schiavitù

L’articolo aveva generato un’ondata di reazioni. Il presidente Ashraf Ghani aveva lanciato una “scrupolosa inchiesta”, promettendo tolleranza zero per gli abusi sui minori commessi dalle forze afgane, che sono finanziate dagli Stati Uniti. Aveva anche spinto alcuni legislatori statunitensi a chiedere la fine della pratica istituzionalizzata del bacha bazi, la riduzione alla schiavitù sessuale di ragazzini compiuta dalle forze afgane. Alcuni hanno chiesto l’adozione di sanzioni contro i poliziotti colpevoli. In seguito alcuni ufficiali arrabbiati mi hanno accusato di “cercare di gettare fango sull’Afghanistan”. Ma questa è un’altra storia.

Poche settimane prima, nell’estate del 2016, avevo scritto come i taliban usassero i piccoli schiavi sessuali come cavalli di Troia per uccidere i loro molestatori tra le forze di polizia, una pratica che rende i bambini due volte vittime delle fazioni in guerra in Afghanistan.

La storia che deve essere raccontata Ascoltando gli uccelli che cantavano tra gli alberi, sono giunto a una conclusione. Stavo cercando di penetrare in un muro invisibile di silenzio. In quanto giornalista non mi sono mai sentito più solo di così nel seguire una storia. Una storia di cui nessuno vuole parlare. Una storia coperta da una nebbia di vergogna. Nei mesi successivi questo scenario si è ripetuto diverse volte mentre cercavo le vittime degli abusi sessuali sui minori. Ma sentivo di dover andare avanti. La storia doveva essere raccontata.

Con mia grande delusione, però, quando ha risposto si è rifiutato di parlare, forse per paura, o magari per vergogna. “Il tuo articolo non cambierà niente”, mi ha detto attraverso la linea gracchiante, prima di riattaccare.

Un’epidemia di rapimenti Le testimonianze, raccolte soprattutto nella provincia meridionale dell’Helmand, ma anche nella vicina Uruzgan e in quella settentrionale del Baghlan, sono un’inquietante aggiunta alla mia prima inchiesta. I racconti, molti dei quali sorprendentemente simili, hanno aperto un raro squarcio sulle lotte disperate e solitarie condotte dalle famiglie afgane per liberare i loro figli, nipoti e cugini da una radicata tradizione di riduzione in schiavitù e stupro ammessi dalla cultura locale.

Ho spalancato la bocca per lo stupore. Questo modo di giustificare l’assenza di azione mi sembrava estremamente preoccupante. Quando ho provato a chiedere aiuto alla comunità diplomatica per uno schiavo bambino in cui mi ero imbattuto in un angolo dimenticato dell’Uruzgan, un ragazzino esile, dagli occhi tristi, rimasto per due anni con un comandante della polizia, ho ricevuto solo alzate di spalle.

Nella maggior parte dei casi i ragazzini vengono prelevati alla luce del sole dalle loro case, dalle fabbriche di oppio o dai posti in cui giocano. A rapire i ragazzi sono gli stessi potenti comandanti di polizia che dovrebbero punire i colpevoli. In questo modo le famiglie interessate non hanno alcuna speranza di ottenere giustizia da un sistema in cui manca una legge specifica contro il bacha bazi, meccanismi adeguati di indennizzo e, a quanto pare, una volontà ufficiale di intervenire contro poliziotti violenti, che vengono visti come il male minore nella lotta contro i taliban. “A chi dovremo rivolgerci per ricevere aiuto?”, mi ha chiesto un uomo dell’Helmand a cui avevano rapito il giovanissimo cognato. “Ai taliban?”.

La pratica del bacha bazi, che non viene comunemente ritenuto un comportamento omosessuale né contrario all’islam, ha alimentato nelle file della polizia una violenta gara al rialzo, in cui gli ufficiali competono per accaparrarsi i ragazzini più belli. Molti gareggiano per ottenere bambini “che non vedono il sole da anni”, un eufemismo per indicare una bellezza incontaminata. È quanto mi ha riferito un ex funzionario di sicurezza dell’Helmand. In una società in cui i generi sono rigidamente separati, il possesso di ragazzini di bell’aspetto abbigliati in modo effeminato può rappresentare un simbolo di status, potere e virilità. Per questo molti genitori vestono i loro figli con abiti sporchi e infangati, per metterli al riparo da poliziotti predatori.

“La pratica sempre più diffusa del bacha bazi sta rovinando la nostra società”, mi ha detto un attivista dell’Helmand. “I nostri bambini crescono con la convinzione che sia normale violentare altri bambini”.

Alcuni poliziotti sfoggiano pubblicamente il loro “bottino”. La testimonianza più straziante è quella di Sardawali che, dopo mesi di ricerche senza risultati, ha intravisto il figlio rapito in un affollato mercato nel distretto di Gereshk, nell’Helmand, dove ho rilevato il maggior numero di casi. Sardawali voleva raggiungere suo figlio e abbracciarlo, ma non ha osato avvicinarsi al nugolo di poliziotti che lo circondavano.