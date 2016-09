Vivere, fotografare e morire ad Aleppo 

Quando è esplosa la rivolta, nel 2011, avevo quasi vent’anni. Appena due o tre mesi dopo sono stato arrestato dai servizi segreti politici del regime. Sono rimasto un mese intero in prigione, di cui una settimana in isolamento totale in una cella di un metro quadro. Era terribile, ma sono uscito grazie alla prima amnistia del 2011. All’inizio della rivolta c’erano delle manifestazioni pacifiche. Nessun bombardamento. Solo la paura della detenzione o dei cecchini in strada.

L’anno successivo, nel luglio del 2012, Aleppo è stata divisa in due parti: il settore est in mano ai ribelli e quello ovest in mano al regime. Nel novembre del 2014, a 22 anni, sono stato sequestrato dal gruppo Stato islamico (Is). Mi trovavo in un’ambulanza con dei miei amici, un paramedico e un fotografo. Siamo stati portati tutti e tre in un luogo sconosciuto. Era peggio che nelle prigioni del regime. È stata dura, molto dura.

Il fotografo e io siamo stati liberati sei mesi dopo, in seguito a un’“amnistia” ma il nostro terzo compagno, il paramedico, ha avuto meno fortuna. È stato decapitato dopo 55 giorni di detenzione. Hanno filmato l’esecuzione e ce l’hanno mostrata: “Guardate il vostro amico, ecco cosa vi succederà presto”. Ci hanno davvero terrorizzato. Ero molto angosciato per tutto il corso della detenzione. Pensavo: “Domani toccherà a me, dopodomani toccherà a me”.

Mi ricordo ogni dettaglio. I 165 giorni nella prigione dell’Is sono scolpiti nella mia memoria. Durante i primi 45 giorni, ci davano da mangiare una volta ogni tre giorni. Il pasto consisteva in una mezza porzione di pane arabo, tre olive e un uovo. Non ricordo di aver visto nessuno shabbih (scagnozzo del regime). Quelli che erano con me erano ribelli, attivisti o giornalisti.

Sono stato torturato in tutte e due le prigioni. Il momento più duro è stato nelle celle del regime, perché volevano strapparmi delle “confessioni”. Con l’Is, l’accusa era semplice: possedevo una macchina fotografica e quindi per loro ero un infedele, non avevano bisogno d’interrogarmi.