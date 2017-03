A Tripoli sotto le bombe è difficile anche curarsi

“Quando torni dalla Tunisia?”. Ho capito che qualcosa non andava quando mia sorella ha chiesto di parlare con me al telefono. Da quando ero partito per la Tunisia, il 19 febbraio, a Tripoli c’erano stati violenti scontri. Avevo programmato di restarci per qualche giorno per un lavoro, ma subito dopo la partenza ho temuto che si sarebbe scatenato l’inferno: tutti gli indicatori puntavano in quella direzione e io sapevo che era solo una questione di tempo.

Poiché non volevo restare tagliato fuori da Tripoli, avevo aspettato a partire che fosse passato l’anniversario della prima rivoluzione libica, il 17 febbraio. Avevo ragione sull’inferno, ma torto sulla tempistica: le milizie hanno aspettato che atterrassi in Tunisia per cominciare la loro guerra, prima contenuta, poi intensificata nel giro di pochi giorni. Ho contattato i miei familiari e mi hanno assicurato di non essere sotto tiro, anche se sentivano il rumore degli scontri avvicinarsi ogni giorno di più.

“Cos’è successo? Va tutto bene?”, ho chiesto, sperando che non fosse successo niente, per quanto buffo potesse apparire il mio desiderio, date le circostanze.

“Non farti prendere dal panico, va tutto bene… Tuo padre è in ospedale. Volevo che lo sapessi prima di tornare, perché la casa è piena di gente venuta per sapere come sta”.

Mi ha spiegato che aveva avuto un leggero malore; lo avevano portato in ospedale, dove gli avevano detto che aveva bisogno di un piccolo intervento, ma che le sue condizioni erano stabili.

Pagare prima della cura

Stabili significa che non era in forma. Mia sorella minore è un’odontotecnica e anche se l’anno scorso ho intervistato i suoi professori e il suo rettore per un reportage sulla sua cerimonia di laurea, ancora non ho capito bene cosa facciano.

Abbiamo finito il lavoro in Tunisia dopo aver superato qualche ostacolo. Ho preso l’aereo per tornare a casa e da quando ho lasciato l’aeroporto di Tripoli, Mitiga, alle 23, la sinfonia della distruzione non si è mai placata, nemmeno per un momento. Quando ho incontrato la mia famiglia, in sottofondo si sentiva il rombo dei cannoni antiaerei e delle esplosioni. Ho messo via i bagagli e mi sono informato sulle condizioni di salute di mio padre. Parlavano tutte insieme, mia madre e le mie due sorelle. Ho scoperto che l’altra mia sorella, Sabah, era in ospedale con lui.

Mesi fa gli avevano diagnosticato i primi sintomi di un ictus, ma lui aveva nascosto il problema e non ne aveva parlato con nessuno. L’hanno operato. Il medico aveva detto che l’intervento era necessario per curarlo; dopo essersi fatto pagare, ha detto che il suo scopo era solo diagnostico e che presto mio padre avrebbe avuto bisogno di una nuova operazione.

Un altro dottore ci ha spiegato che avrebbero potuto fare diagnosi e cura nello stesso momento, ma che avevano voluto approfittare il più possibile della situazione. Dopo che la mia famiglia ha pagato tanto per niente, all’ospedale si sono rifiutati di consegnare la cartella clinica completa, così da costringerci a programmare il secondo intervento nella stessa clinica.