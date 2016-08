La Turchia è intervenuta in Siria con degli obiettivi precisi

La Turchia persegue tre obiettivi. Il suo esercito, come ci aspettavamo già dal 22 agosto, è penetrato il giorno dopo in territorio siriano per colpire i jihadisti dello Stato islamico (Is), contrastare i curdi nel nord della Siria e assicurarsi un posto di rilievo nell’eventuale ripresa dei negoziati di pace.

Con l’Is Ankara ha mantenuto a lungo un rapporto di tacita connivenza. Senza condividere la follia assassina degli estremisti, la Turchia li ha sostenuti chiudendo un occhio sul transito di volontari stranieri che hanno gonfiato i ranghi dell’organizzazione e soprattutto lasciando scorrere sul proprio territorio, al mercato nero, il petrolio dei pozzi controllati dai jihadisti. Ankara ha rifornito l’Is di uomini e denaro perché lo Stato islamico è un’organizzazione sunnita come la Turchia, che come tutte le potenze sunnite della regione aveva come obiettivo la caduta del regime di Damasco, sciita e strettamente legato all’Iran.

La controffensiva di Ankara

Per i turchi l’importante era la guerra d’influenza regionale tra le due grandi correnti dell’islam, ma alla fine si sono spaventati davanti all’avanzata dell’Is, il cui costante rafforzamento minaccia il paese e l’insieme dei regimi sunniti. Come l’Arabia Saudita, anche la Turchia ha smesso di sostenere i jihadisti, che si sono vendicati moltiplicando gli attentati sul suo territorio. L’ultimo è quello del 20 agosto a Gazantiep, che ha provocato più di 50 morti. Da quel momento è apparso evidente che la Turchia avrebbe presto lanciato la sua controffensiva.

I turchi hanno attaccato in forze con l’aviazione, i carri armati e l’artiglieria pesante. In questo momento l’Is sta arretrando su tutti i fronti, bombardato dagli Stati Uniti e dalla coalizione internazionale e attaccato sul campo dalle milizie di curdi siriani, armati e finanziati dagli statunitensi. Le città e i villaggi abbandonati dall’Is finiscono sotto il controllo dei curdi, che potrebbero presto conquistare tutto il nord della Siria e dunque tutta la frontiera turca, cioè l’area confinante con le regioni curde della Turchia.