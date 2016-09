In America Latina è finita la stagione dei governi di sinistra

È un grande riflusso e la destituzione della presidente brasiliana, avvenuta il 31 agosto, è solo l’ultimo dei segnali. In Brasile, il Partito dei lavoratori di Dilma Rousseff e Lula ha perso il potere dopo tredici anni ai comandi del paese, ma è tutta l’America Latina a registrare un arretramento della sinistra.

A novembre il liberista Mauricio Macri ha vinto le elezioni in Argentina scalzando la sinistra di Nestor e Cristina Kirchner. In Bolivia Evo Morales ha perso il referendum che gli avrebbe permesso di puntare a un quarto mandato. In Ecuador Rafael Correa ha dovuto rinunciare a presentarsi per un terzo mandato perché le sue possibilità di vittoria erano ridotte al lumicino.

La sinistra venezuelana perde terreno in un caos inestricabile, rifiutando di farsi da parte malgrado la sua estrema impopolarità. Oggi in America Latina sono rimasti solo otto paesi governati dalla sinistra, mentre erano ben quindici alla fine degli anni novanta, al culmine dell’onda rossa latinoamericana.

Cocktail mortale

Siamo alle prese con un’inversione di tendenza causata principalmente da tre fenomeni: il calo del prezzo delle materie prime, il logorio del potere e della democrazia e l’alternanza democratica.

Dilma Rousseff non ha torto a definire la sua destituzione come un colpo di stato parlamentare, perché l’alterazione dei conti pubblici di cui è accusata è un concetto estremamente soggettivo. Come per il bilancio di un’azienda, ci sono molti modi di leggere e presentare i conti di un paese. L’argomento è soggetto a polemiche in tutti i paesi del mondo, ma i parlamentari brasiliani non avrebbero mai osato destituire la presidente se Rousseff non avesse perduto la sua aura.