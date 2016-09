La Russia vuole un nuovo ruolo di potenza globale

Il 5 settembre i due principali produttori di petrolio al mondo, la Russia e l’Arabia Saudita, hanno abbozzato un riavvicinamento. Con il calo del prezzo del petrolio che danneggia pesantemente tutti i paesi produttori, Riyadh e Mosca hanno deciso, a margine del vertice del G20, di attuare una “stabilizzazione del mercato”, ovvero un aumento forzato del prezzo del petrolio.

I russi sono pronti anche a ridurre l’offerta, un mossa che automaticamente rilancerebbe i prezzi. I sauditi, dal canto loro, sono convinti che non ci sia la necessità immediata di una manovra di questo tipo, anche se non la escludono. I russi sono più impazienti dei sauditi, e indipendentemente dalle diverse valutazioni la Russia e i paesi dell’Organizzazione dei paesi produttori di petrolio si incontreranno ad Algeri a fine settembre, due mesi prima della riunione generale dell’Opec in programma a Vienna.

Gli obiettivi di Putin

Russia in testa, i paesi produttori di petrolio vogliono agire sui prezzi, e questo aggraverebbe le difficoltà dell’Europa e della Cina. Non è detto che il piano dei produttori andrà in porto, soprattutto perché l’Iran intende aumentare le vendite a qualsiasi prezzo per approfittare della cancellazione delle sanzioni e risanare le sue finanze. L’unanimità sarà difficile da ottenere, ma la Russia ci proverà in ogni modo per favorire la rielezione di Vladimir Putin tra due anni. L’Arabia Saudita ha mandato un avvertimento chiaro agli Stati Uniti, a cui non perdona la neutralità di fatto nello scontro tra sciiti e sunniti e tra i due principali paladini delle due correnti, l’Iran e Arabia Saudita. Nel frattempo constatiamo che la diplomazia russa è passata all’offensiva su tutti i fronti.