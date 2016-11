La metà degli elettori preferisce Donald Trump anche in Europa

Non parliamo più degli Stati Uniti e dell’Europa. Parliamo dell’occidente. Parliamo delle grandi democrazie economicamente sviluppate, di un insieme che ormai forma un tutt’uno sulle due sponde dell’Atlantico, perché mai prima d’ora la scena politica europea e quella statunitense sono apparse così simili.

A Washington la suspense è ancora alta. Alla presidenza dovrebbe arrivare una donna, perché Hillary Clinton ha riconquistato un buon vantaggio nei sondaggi. Tuttavia – oltre al fatto che c’è sempre un margine d’errore, che non avremo certezze fino al momento dei risultati definitivi e che in alcuni stati indecisi la corsa è talmente serrata che potrebbero esserci dei riconteggi – l’unica cosa sicura è che circa la metà degli elettori, maggioranza o meno, avrebbe preferito Trump.

È un punto di svolta. È l’aspetto principale emerso da queste presidenziali, perché non esiste alcun precedente di una simile ascesa di un outsider ai vertici dei repubblicani, che non era il candidato del partito ma di una base in rivolta che non si riconosce più in nessuna delle due grandi forze che compongono il bipartitismo statunitense. I repubblicani sostengono il libero scambio, Donald Trump no. Al contrario, combatte l’apertura delle frontiere non solo agli immigrati ma anche e soprattutto alle importazioni. I conservatori vogliono mantenere l’influenza degli Stati Uniti sulla Nato allargando l’alleanza a nuovi paesi. Donald Trump non vuole più che i contribuenti statunitensi paghino per la protezione militare degli stati alleati che si rifiutano di finanziare la propria difesa. In completa rottura con i fondamenti della diplomazia americana, Trump ha messo in dubbio anche l’automaticità dell’intervento degli Stati Uniti in caso di aggressione esterna nei confronti di uno stato della Nato.

Una contestazione trasversale

Qualcuno si chiederà quale sia l’importanza di questa riflessione nell’ipotesi che quest’uomo non arriverà alla Casa Bianca. È vero, la sua sconfitta relativizzerà la situazione, ma non dobbiamo pensare che le elezioni chiuderanno la parentesi su un episodio senza futuro, perché sul fronte democratico lo stravolgimento è altrettanto forte. In questi giorni tendiamo a dimenticarlo, ma Hillary Clinton, candidata senza rivali dell’establishment democratico, ha incontrato seri problemi a imporsi alle primarie su un senatore, Bernie Sanders, che si proclamava “socialista” nel paese della libera impresa e voleva ridurre il bilancio militare per stimolare lo stato sociale.