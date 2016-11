Chi è François Fillon, l’amico francese di Vladimir Putin

Questo entusiasmo dei leader russi non è infondato, e non solo perché Fillon è contrario alle sanzioni.

Risalente all’epoca in cui erano entrambi primi ministri dei rispettivi paesi, esiste un legame molto stretto, quasi amichevole, tra Putin e Fillon, tanto che in un’occasione Fillon aveva pubblicamente accolto Putin con un “Caro Vladimir”. Questo non significa che i due siano d’accordo su tutto, ma esiste tra loro una stima reciproca e si ritrovano nel conservatorismo, nell’ostilità nei confronti dell’evoluzione dei costumi in occidente, nell’importanza attribuita alla religione (ortodossa o cattolica) e nella visione comune a proposito della crisi siriana.

Al netto di sfumature non trascurabili ma nemmeno fondamentali, Putin e Fillon sono convinti che sia necessario sostenere Bashar al Assad, che considerano come un baluardo contro la minaccia islamista e un difensore dei cristiani d’oriente con cui la Russia ha sempre mantenuto rapporti privilegiati e a cui Fillon si sente molto vicino. È una visione più che discutibile, perché la crudeltà del macellaio di Damasco lascia pensare piuttosto a un secolo di guerra, mentre il ripristino dei suoi pieni poteri per mano di paesi cristiani creerebbe una profonda frattura tra l’islam e l’occidente. In ogni caso è il punto di vista di Putin e Fillon e anche il loro principale punto in comune.

Per il Cremlino l’elezione di Fillon dopo quella di Donald Trump cambierebbe lo scenario internazionale isolando la Germania di Angela Merkel e liberando la Russia dell’ostracismo imposto dall’occidente dopo l’intervento di Mosca in Ucraina e Siria.

Fillon e Trump non sono gli unici a trovarsi in sintonia con Putin. Sulla stessa lunghezza d’onda c’è l’insieme delle nuove estreme destre europee, da Viktor Orbán in Ungheria a Recep Tayyip Erdoğan in Turchia. La destra apprezza il nazionalismo di Putin, il suo mostrare i muscoli e il suo rifiuto di quella tolleranza che era prevalsa in occidente dagli anni sessanta.

(Traduzione di Andrea Sparacino)