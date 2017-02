L’Europa di fronte alla nuova sfida americana

Donald Trump ha un guru. Ex proprietario di un sito di estrema destra particolarmente aggressivo, il suo nome è Stephen Bannon. Quest’uomo oggi è consulente strategico della Casa Bianca e siede nel consiglio di sicurezza nazionale. Una decina di giorni fa, Bannon ha incontrato l’ambasciatore tedesco a Washington.

Stando a quanto sostiene l’agenzia Reuters, che il 21 febbraio ha dato la notizia dell’incontro, Bannon avrebbe espresso all’ambasciatore il suo apprezzamento per l’estrema destra europea, sostenendo che il futuro dell’Europa non sta nell’unione ma nel risveglio delle nazioni, che da sempre hanno fatto la storia del continente.

Il fatto che questa storia sia una storia di guerre permanenti culminate nell’orrore di due guerre mondiali e che l’Unione europea sia stata concepita proprio per voltare pagina dopo secoli di sangue non sembra avere un posto nella mente del consulente della Casa Bianca. A quanto pare dobbiamo rassegnarci a vedere personaggi bizzarri ai comandi degli Stati Uniti, e fortunatamente questa realtà non sembra essere sfuggita ai leader europei, che agiscono di conseguenza.

La perplessità degli europei

Le rassicurazioni offerte dal vicepresidente americano la settimana scorsa, infatti, non hanno convinto gli europei, che al contrario sono rimasti sorpresi davanti alla sua titubanza a proposito dell’Unione e sono stati spinti a serrare ulteriormente i ranghi.

Alla fine della settimana prossima i leader dei quattro più grandi paesi dell’Unione – Germania, Francia, Spagna e Italia – si riuniranno a Versailles per dare gli ultimi ritocchi alle proposte comuni che presenteranno ai partner prima del 25 marzo, giorno del 60º anniversario del trattato di Roma. I quattro vogliono andare avanti verso una difesa e un sistema di sicurezza comuni, verso investimenti comuni nelle industrie del futuro e verso l’armonizzazione delle loro regole fiscali e dei sistemi di protezione sociale.