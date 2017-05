I conservatori iraniani hanno paura delle elezioni 

Dopo la Francia, l’Iran. Il 19 maggio, tra dieci giorni esatti, gli iraniani saranno chiamati alle urne per un’elezione presidenziale la cui importanza è enorme tanto per la Repubblica islamica che per il Medio Oriente e il mondo intero.

Tutto lascia pensare che il presidente uscente Hassan Rohani sia il favorito.

Trionfalmente eletto nel 2013 dopo aver promesso agli elettori che avrebbe raggiunto un accordo con le grandi potenze sul programma nucleare iraniano ottenendo la cancellazione delle sanzioni economiche che asfissiavano il suo paese, quest’uomo pragmatico ha mantenuto la parola.

L’accordo è stato raggiunto. Gran parte delle sanzioni è stata cancellata. La missione è stata compiuta, ma dall’apertura della campagna elettorale, tre settimane fa, Rohani si scontra con un violento tiro al bersaglio ingaggiato dalle correnti più conservatrici del regime.

Lo strapotere clericale

Le accuse sono le più disparate. Rohani avrebbe messo in pericolo la sicurezza nazionale facendo troppe concessioni alle grandi potenze. Non sarebbe stato capace di risanare l’economia perché non ha creato abbastanza posti di lavoro e non ha arginato la disoccupazione che resta molto alta. I mezzi d’informazione lo stanno massacrando. I suoi avversari conservatori lo prendono di mira nei dibattiti televisivi e, fatto estremamente inquietante per lui, la guida suprema Ali Khamenei non perde occasione per criticarlo su tutto.