I festival di fotografia per l’estate, seconda parte

Gazebook

Punta Secca (Ragusa), Italia

Dal 9 all’11 settembre 2016

La peculiarità del festival sono gli incontri con i fotografi, curatori e piccoli e grandi editori. Tra questi, Laura El-Tantawy, che spiegherà la genesi del suo libro In the shadow of the pyramids in cui esplora i temi della memoria e dell’identità sullo sfondo dei disordini politici in Egitto, paese in cui è nata l’autrice. E Martin Parr, che farà un incontro sugli oltre novanta libri che ha pubblicato e curato tra cui The last resort e Common sense.

Si Fest

Savignano sul Rubicone, Italia

Dal 9 all’11 settembre 2016

Alla sua 25ª edizione è dedicata al concetto di confine.Tra le mostre quella di Duane Michals Dr. Duanus con le opere più celebri tratte dall’archivio dell’autore. E poi, Olivo Barbieri con Adriatic sea (staged) dancing people 2015 realizzato a bordo di un elicottero in cui ha ritratto i turisti del mar Adriatico. Il lavoro di Guido Guidi, con altri sei fotografi sulle torri dell’acquedotto che caratterizzano il paesaggio della provincia romagnola. E tra le altre immagini esposte, quelle di Diane Arbus, Luigi Ghirri e Lee Friedlander.

Paraty em foco

Paraty, Brasile

Dal 14 al 18 settembre 2016

Un evento che celebra la diversità e l’esuberanza della cultura brasiliana attraverso workshop, incontri ed esibizioni. Oltre alle esposizioni di lavori dedicati a temi sociali ed ecologici, il festival ospita anche attività dedicate agli abitanti di Paraty, con laboratori anche per bambini.

Unseen photo fair

Amsterdam, Paesi Bassi

Dal 16 al 25 settembre 2016

Un festival internazionale dedicato ai talenti ancora sconosciuti e a lavori mai pubblicati. Ospita 54 gallerie da tutto il mondo, che fanno incontrare artisti e curatori con il pubblico, e un’area dedicata ai libri. E ancora, tre giornate per letture portfolio e dibattiti.

Photoville

New York, Stati Uniti

Dal 21 al 25 settembre 2016

Un festival all’aperto che dal 2012 si svolge nel Brooklyn bridge park, a New York. Quest’anno oltre sessanta esposizioni di fotografi internazionali.