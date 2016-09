El ciudadano illustre porta a Venezia le contraddizioni dell’Argentina

Senza entrare nella questione terribile della dittatura, il film, sempre in equilibrio perfetto tra sguardo umano e cinico, esplora tipologie umane tanto veritiere quanto al limite della caricatura. Alcuni personaggi cercano faticosamente di sottrarsi alla chiusura della provincia, altri ne restano imprigionati e formano il perfetto cemento per il populismo antidemocratico che sfocia in un nazionalismo frustrato.

Fin dall’uscita dello scrittore dall’aeroporto, capiamo che l’assenza involontaria di quel minimo di pomposità e organizzazione che ci si potrebbe aspettare verso un personaggio del genere è la premessa per un calvario tragicomico. Ma al tempo stesso c’è ben poco della facilità di una certa commedia, anche televisiva, come si potrebbe invece pensare visto che gli autori vengono proprio da quel mondo, ma anche dalla videoarte e dal cinema sperimentale.

Il festival di Venezia, dopo un inizio fiacco malgrado il fuoco d’artificio iniziale rappresentato dal musical La la land di Chazelle, ha preso quota con gli ultimi titoli presentati. Parleremo presto del notevole western olandese Brimstone di Martin Koolhoven e soprattutto di Frantz , che rivela un François Ozon in piena forma, come pure sull’exploit documentaristico, anche se imperfetto, di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, Spira mirabilis .

Raggiunta la soglia dell’odio puro in maniera quasi incomprensibile, si assiste a qualcosa che fa pensare ai conflitti interetnici. Il film legge in filigrana una tendenza pervasiva a tutte le nostre società moderne: non solo una certa difficoltà ad armonizzare etnie con culture profondamente diverse, ma anche parti di società che hanno assimilato cambiamenti culturali all’opposto di altre, rimaste ancorate a visioni culturali molto più tradizionali.

Il film non è manicheo: dall’ex fidanzata di gioventù dello scrittore, ora insegnante, al discreto portiere d’albergo, aspirante scrittore, nascosti tra le pieghe della narrazione ci sono anche personaggi delicati e intelligenti. Alla fine queste due fazioni giungono sul punto limite dell’inconciliabilità, anche perché lo scrittore non accetta compromessi.

Tutto è molto arretrato in questa piccola località dalle strade e dai marciapiedi malconci. E gradualmente appare in tutta la sua forza l’evidenza di due mondi lontani, se non alieni: quello a cui appartiene lo scrittore e quello a cui appartiene la piccola comunità. Gli abitanti più livorosi e alienati sono forse i più numerosi, ma il discorso non è valido per tutti.

L’Argentina ne esce come un paese che ha sofferto di obiettive discriminazioni al limite dell’umiliazione – la vergogna mai cancellata del mancato Nobel a Jorge Luis Borges – e che oggi è in cerca di compensazione, arrivata in parte con la nomina di un papa argentino, come suggerisce il film con sottigliezza.

È successo così negli Stati Uniti, dove i bianchi che votano per l’approccio inclusivo dei democratici e i bianchi che votano impauriti per i repubblicani sono ormai da tempo, al di là di Donald Trump, due mondi alieni tra loro. Lo ha capito Bernie Sanders, cercando di riportare molti bianchi poveri e molta classe media impoverita nell’ovile progressista.

El ciudadano illustre, dietro la rappresentazione di un microcosmo, mette infatti il dito nella piaga di una grave spaccatura sociale e antropologica, una spaccatura che rappresenterà un problema politico gigantesco nei prossimi anni, rendendo necessarie politiche radicalmente nuove, immaginative quanto coraggiose per trovare soluzioni soddisfacenti.

Quanto ci mostrano i due registi in El ciudadano illustre, valido in parte anche per l’Italia, è però innanzitutto valido per l’Argentina, un paese che da un lato sta al passo con il resto del mondo industrializzato – come è anche il caso del suo ottimo cinema d’autore – ma che dall’altro è regressivo, forse a tratti quasi cavernicolo, come il personaggio del giovane che non parla mai salvo per imitare il verso del maiale.

Il finale, geniale, ci rivela che abbiamo assistito a un racconto di finzione e dell’assurdo, un’opera metaforica raccontata nel nuovo libro di uno scrittore celebre. E, alla fine, non si sa cosa sia più finto: se lo scrittore inventato e raccontato nel romanzo e di converso nel film, oppure quello della cosiddetta realtà, sempre interpretato con grande naturalezza dallo stesso magnifico attore (Oscar Martínez), con i suoi terribili occhialetti bianchi e il suo altrettanto vuoto eloquio nella conferenza stampa televisiva.

In quello che è uno dei migliori ritratti di un intellettuale da molto tempo, la realtà supera la fantasia nell’orrore del falso dilagante, della postura dell’impostura, in un film che sembra un vero miracolo di equilibristi in movimento su corde sottilissime. E che non ci stupirebbe se finisse nei piani alti del palmarès.