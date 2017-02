Jirō Taniguchi, un maestro al di là del tempo e dello spazio

Sabato 11 febbraio 2017 è scomparso un autore di svolta del fumetto giapponese e del fumetto tout-court. Jirō Taniguchi, morto a 69 anni, era un maestro nella trasmissione della contemplazione estatica, del suo valore come strumento di conoscenza del mondo e per il mantenimento della propria identità. Anche per questo il suo ultimo titolo I guardiani del Louvre era a nostro avviso tra i cinque migliori libri a fumetti del 2016.

In Europa è stato rivelato a metà anni novanta dai francesi e poi in Italia dalla Coconino Press, ed è diventato velocemente un autore di culto, per usare una formula ormai abusata e un po’ sconsiderata, ma nel suo caso calzante. Nel 2003 Quartieri lontani è stato premiato al festival di Angoulême che nel 2015 gli ha dedicato anche l’esposizione L’homme qui rêve. Nel 2010 Lucca Comics and Games gli ha attribuito il riconoscimento di Maestro del fumetto.

Il suo titolo più emblematico, inatteso, per non dire rivoluzionario, rimane certamente quello che lo ha rivelato anche come autore, L’uomo che cammina (Planet Manga – Panini Comics). Era il 1995, e Casterman, l’editore di Hergé e Hugo Pratt, di Mattotti e Bilal, lo lanciò sul mercato europeo in una nuova collana che fece epoca: Manga Casterman, che integrava autori occidentali e giapponesi e per questo coprodotta con Kodansha, il più importante editore giapponese di manga.

Già dalla copertina si rivelava la grande finezza e la sensibilità nell’uso del colore di Taniguchi che avrebbe espresso più compiutamente in opere interamente colorate, concepite direttamente per il mercato europeo. Ma era davvero unico il connubio tra il segno sottile e l’uso sapiente dei retini e delle gradazioni di grigio, la capacità di creare immagini profonde nella semplicità. Rigoroso il suo lavoro di costruzione dei piani tra paesaggi, sia naturali che architettonici, e figure umane, dando rilievo a queste ultime sul foglio senza snaturare l’equilibrio compositivo.

L’emozione nei dettagli

Questa capacità è evidente in L’uomo che cammina dove sfrutta in pieno quella che è forse la prima specificità del fumetto, prima ancora di tutte le altre più complesse e nascoste: il fatto di essere una narrazione visiva per immagini fisse. L’unica esistente. Un fumetto lo si può leggere ovunque proprio come un libro. Ma contrariamente al libro è una narrazione per immagini. E Taniguchi ha fatto una rivoluzione. Ha fatto trionfare la contemplazione estatica nel minimale, in deambulazioni, ognuna di otto pagine, di un uomo nella periferia di una grande città. Taniguchi è riuscito a trasmettere al lettore le grandi emozioni che l’uomo prova nell’osservare la bellezza di particolari minimi.

Al cinema sarebbe forse bello o forse noioso, comunque sarebbe molto diverso. Ma in ogni caso il minimalismo di Taniguchi è perfetto per il linguaggio del fumetto. Anche per la sua capacità di essere diretto, semplice, ma solo in apparenza. E con una ricerca di perfezione formale che non è mai sinonimo di freddezza ma anzi veicolo dell’opposto, di un’intensa empatia con quanto rappresentato.

Il rapporto con la contemplazione atemporale di L’uomo che cammina ritorna nelle altre opere chiave del maestro giapponese, tutte molto intime anche se provviste di una vera struttura romanzesca e di una dimensione introspettiva. Forse proprio per questo Taniguchi ha interrogato l’incertezza della temporalità in maniera in qualche modo relativistica e inquieta. In fondo, la maggior parte delle sue opere sono inquiete, fatta eccezione per qualcuna, in particolare per quel capolavoro della quietudine che è L’uomo che cammina.