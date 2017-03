In Francia la campagna presidenziale mette fine al bipartitismo

Raramente una campagna per le presidenziali francesi ha riservato una tale quantità di sorprese e di incertezza. Per François Fillon, il candidato uscito largamente vincitore dalle primarie della destra e del centro, il voto si annunciava come una formalità sulla strada per l’Eliseo: la sinistra era smarrita dopo la rinuncia del presidente uscente François Hollande a ripresentarsi, e la vittoria alle primarie socialiste di Benoît Hamon, il candidato più a sinistra, sembravano garantirgli i voti degli elettori più moderati.

E invece Fillon, invischiato in una vicenda di abuso d’ufficio, non solo non decolla nei sondaggi, ma è stato superato dall’outsider di centrosinistra ed ex ministro dell’economia Emmanuel Macron nelle intenzioni di voto al primo turno (21 per cento contro 24 per cento), che si terrà il 23 aprile. La leader del Front national (Fn, estrema destra) Marine Le Pen è invece stabilmente in testa per quanto riguarda le intenzioni di voto al primo turno (26 per cento), ma al secondo rischia di essere battuta sia da Macron sia da Fillon.

Sempre secondo i sondaggi, Macron è dato favorito sia contro Le Pen sia contro Fillon al secondo turno, previsto per il 7 maggio. Il candidato indipendente approfitta delle sventure di Fillon e dell’accelerata impressa alla sua campagna con la presentazione del suo atteso programma.

Il disincanto degli elettori

I sondaggi non prendono in considerazione l’ipotesi di un secondo turno Macron-Hamon poiché appare improbabile che entrambi riescano a superare Marine Le Pen. Il voto di centrosinistra e di sinistra dovrebbe infatti ripartirsi tra Macron, Hamon (dato al 14,5 per cento) e il candidato vicino ai comunisti, Jean-Luc Mélenchon (dato all’11 per cento). Le discussioni su un possibile accordo di desistenza di Mélenchon a favore di Hamon si sono concluse con un nulla di fatto, e Mélenchon punta a ripetere in Francia il successo di Syriza in Grecia: approfittare del disincanto degli elettori per la gauche di governo e diventare la principale forza a sinistra.

La situazione quindi a oggi è la seguente: Marine Le Pen dovrebbe giungere in testa al primo turno ed è probabile che al ballottaggio affronti Emmanuel Macron. Poiché appare difficile che tutti gli elettori di centrodestra la votino al secondo turno, Macron dovrebbe essere eletto presidente, con oltre il 60 per cento dei voti. Questo naturalmente salvo sorprese, che non sono mancate e potrebbero ancora capitare, al punto che molti esperti rifiutano di fare pronostici.