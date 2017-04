Chi lo ha detto che i libri ci arricchiscono sempre?

Gentile bibliopatologo, io non leggo libri. Le sembrerà strano, quindi, che mi rivolga a lei, ma è da quando sono piccolo che mi sento dire che leggere libri aiuta a vivere meglio. A me sembra di vivere bene lo stesso e di fare esperienze che mi arricchiscono, per usare questo verbo che tanto piace a chi legge un sacco di libri. E poi, a dirla tutta, non mi pare che i miei amici lettori se la passino meglio di me. Vorrei saperlo da un esperto, una volta per tutte: cominciare a leggere mi renderà migliore di quello che sono? – Illetterato

Caro Illetterato,

non sei tu il malato, casomai lo sono i tuoi amici. O meglio, più che malati, perversi. Sono affetti da quel disturbo che i manuali diagnostici dei bibliopatologi chiamano “feticismo del parallelepipedo di carta”, estrema metamorfosi politeistica delle antiche religioni del Libro. Credono cioè, per ragioni misteriose e in fin dei conti superstiziose, che l’oggetto-libro – amuleto o talismano – abbia in sé poteri benefici; e che le parole, dall’essere racchiuse in quel formato, guadagnino un prestigio speciale. È una perversione molto diffusa negli appartenenti al cosiddetto ceto medio riflessivo, quelli per cui “De André è un cantautore così bravo che è quasi un poeta” (variante colta di “Se mia zia avesse le ruote sarebbe una carrozza”) e quelli del “Non guardare la tv, leggi un libro”, anche se in tv danno Breaking bad e il libro è un romanzo di Andrea Scanzi.

Hai visto la bella illustrazione che Gipi ha creato per il Salone del libro di Torino? Si vede una muraglia sormontata dal filo spinato, ma a scavalcarla c’è un enorme libro aperto – una metà al di qua, l’altra al di là del confine – che consente a una ragazza di guardare l’orizzonte sgombro. L’immagine si adatta a meraviglia al tema scelto per il salone – “Oltre il confine” – ma io ti invito comunque a fare un piccolo esercizio. Tieni gli occhi sull’illustrazione e prova a visualizzare sulla copertina del libro, in rapida sequenza, i seguenti titoli: