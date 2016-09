Il piombo avvelena i pozzi privati degli Stati Uniti

È da tempo che gli abitanti di Orleans, una cittadina di 2.800 abitanti nello stato di New York, appena a sud del confine con il Canada, sono preoccupati per l’acqua che esce dai loro rubinetti.

In un’abitazione l’acqua è così corrosiva da aver messo fuori uso tre lavapiatti e due lavatrici. Nella casa di un’altra coppia è talmente salata che i padroni di casa sigillano i rubinetti quando hanno visite. Anche l’ufficio informazioni della città avverte i visitatori: “Non bere l’acqua”.

Per questo, quando è esplosa la crisi idrica di Flint, in Michigan, Stephanie Weiss e suo marito Andy Greene temevano che, come a Flint, nell’acqua del loro rubinetto fosse presente del piombo. Weiss ha passato al setaccio i rapporti sui test idrici a Orleans e ha scoperto la verità: i livelli di piombo nella sua acqua, alimentata da un pozzo privato, superavano i limiti che l’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Epa) impone ai sistemi e ai fornitori di acqua pubblica.

Ma questa comunità non è l’unica a vivere una simile esperienza. In tutto il paese, milioni di americani che si riforniscono da pozzi privati bevono, si lavano e cucinano con dell’acqua che contiene quantità di piombo potenzialmente pericolose, come documentato da recenti studi universitari.

Misurazioni difformi

Alcuni ricercatori delle università Penn State (Pennsylvania) e Virginia Tech (Virginia) hanno analizzato i sistemi idrici privati locali, scoprendo che il 12 per cento delle fonti in Pennsylvania e il 19 per cento in Virginia presentano livelli di piombo che eccedono le soglie massime previste dall’Epa per i sistemi idrici pubblici. L’avvelenamento da piombo può provocare disturbi cardiaci, polmonari e cerebrali. È particolarmente pericoloso per i bambini, per i quali anche un consumo limitato può provocare ritardi di sviluppo irreversibili.

Anche se buona parte degli statunitensi si serve di forniture d’acqua pubblica, i pozzi privati sono la principale fonte d’acqua potabile per il 15 per cento delle famiglie statunitensi, ovvero 47,8 milioni di persone. Generalmente presenti in zone rurali, i pozzi privati servono i cittadini non collegati a reti idriche pubbliche. Alcuni di questi pozzi si trovano in comunità più povere, ma alcuni sono utilizzati anche da proprietari benestanti o da persone che vivono in ambienti urbani.