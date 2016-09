Ad Atene gli afgani sono profughi di seconda classe

Mustafà non trattiene le lacrime: la sua famiglia è stata decimata dai taliban in Afghanistan. Un sabato notte è esplosa una bomba vicino casa sua, i familiari sono morti e lui è dovuto scappare insieme a sua moglie per le continue minacce. “Sono fuggito per salvarmi la vita, non avevo altre possibilità. Ora qui non siamo considerati nemmeno dei profughi, ma solo dei migranti di serie B”, afferma tra i singhiozza. È giovane Mustafà, ha poco più di vent’anni.

Scende il sole sul porto del Pireo, ad Atene, l’aria è ferma, è molto caldo, dall’asfalto sale l’odore del catrame che si mischia a quello aspro di pesce e spazzatura che c’è in tutti i porti del mondo. Grandi navi salpano e prendono il largo: con la stagione estiva le banchine si sono riempite di turisti in ciabatte e cappellini pronti a partire per le isole dell’Egeo. Tutti i giorni famiglie di profughi, coppie, gruppi di donne con i bambini si siedono sul molo a guardare le navi che passano. “Speriamo anche noi di poter riprendere il viaggio, siamo qui da febbraio”, afferma Mustafà.

Al momento 1.500 persone vivono in una tendopoli in un parcheggio, sotto una sopraelevata e in alcuni capannoni nel Gate E1 di uno dei porti più trafficati d’Europa, da poco venduto dal governo greco all’azienda cinese China Cosco shipping corporation.

I volontari anche stasera si danno da fare: hanno organizzato uno spettacolo dietro alla tendopoli, per offrire un po’ di musica e di teatro con le marionette ai bambini. Un altro gruppo ha montato una rete nel parcheggio per far giocare i ragazzi e i più piccoli a pallavolo; altri distribuiscono i pasti, infine alcuni medici della Croce rossa stanno visitando un ragazzo.