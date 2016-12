I pannelli solari hanno già estinto il loro debito ambientale

I pannelli solari hanno già ripagato le emissioni di gas serra di cui sono stati responsabili. I pannelli fotovoltaici trasformano l’energia solare in energia elettrica e sono quindi importanti per la sostituzione dei combustibili fossili e la lotta al cambiamento climatico. Quando viene prodotto, il pannello fotovoltaico comporta un dispendio di energia e l’emissione di gas a effetto serra. Nel corso della sua vita, che dura circa trent’anni, il costo energetico della produzione di un pannello viene ripagato più volte.

Anche le emissioni dovute alla produzione vengono compensate dal risparmio dovuto al minore consumo dei combustibili fossili, come il carbone. Tuttavia, quando si producono e si installano migliaia di pannelli, il “debito” ambientale può aumentare rapidamente. La capacità fotovoltaica tra il 1975 e il 2015 è cresciuta del 45 per cento, ma in realtà non bisogna preoccuparsi. Infatti, Atse Louwen e colleghi hanno calcolato che i pannelli in produzione probabilmente hanno già ripagato l’energia e le emissioni dovute alla loro produzione.

Secondo i ricercatori, il punto di pareggio potrebbe essere avvenuto nel 1997 e al più tardi sarà nel 2018. Secondo lo studio pubblicato su Nature Communications, il punto di pareggio si è avvicinato rispetto alle attese perché la produzione è diventata più efficiente, riducendo i costi ambientali.