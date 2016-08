James Wan racconta una scena di The Conjuring - Il caso Enfield

In questa scena i protagonisti del film, una coppia di ricercatori del paranormale nella Londra degli anni settanta, interrogano Janet Hogdson, “la bambina che potrebbe essere posseduta dall’entità che vive nella casa”, dice James Wan, regista dell’horror The Conjuring - Il caso Enfield. “Janet è sullo sfondo e fuori fuoco. Abbiamo tenuto tutto in un’inquadratura. Penso che sia uno stacco molto utile, perché il resto del film è girato in modo molto veloce e questo rallentamento evidenzia l’importanza della scena”.

Il film è un sequel del film del 2013 L’evocazione - The Conjuring (diretto sempre da James Wan).

James Wan è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico malese naturalizzato australiano. Il suo ultimo film è Fast & Furious 7 (2015).

