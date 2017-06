Creare un podcast di successo con Tally Abecassis

I podcast sono sempre più diffusi e attirano ogni anno un numero crescente di utenti pronti ad immergersi nella narrazione audio di storie. L’ascolto ha una caratteristica assente negli altri modi di fare informazione: è un mezzo di comunicazione intimo, capace di entrare in contatto diretto con il pubblico.

Saper produrre storie da ascoltare è una condizione fondamentale per riuscire a creare interesse intorno a un audiodocumentario.

Il workshop Audiodocumentari di successo, tenuto da Tally Abecassis al festival di Internazionale a Ferrara (dal 29 settembre al 1 ottobre), spiegherà come acquisire le conoscenze e gli strumenti necessari per produrre un audiodocumentario. Durante il corso si analizzeranno le diverse tipologie di podcast, si parlerà di tecniche narrative e di come realizzare le registrazioni e le interviste.

Tally Abecassis è una documentarista e autrice di podcast canadese. Ha pubblicato il libro Barbershops (Black Dog Publishing 2005), insieme alla fotografa Claudine Sauvé. Ha realizzato la serie di audiodocumentari First day back.