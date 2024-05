A fermarsi qui, ci si potrebbe immaginare Ariete ‒ nome d’arte di Arianna Del Giaccio, 22 anni compiuti da poco ‒ come l’ennesimo prodotto per adolescenti costruito a tavolino. In realtà le sue canzoni vengono dal basso, rivelano una certa complicità, uno stare sullo stesso piano di chi le ascolta, non sanno di plastica. L’ho realizzato quando i ragazzi sul palco hanno cominciato a parlare: c’era chi faceva coming out, chi rivolgeva appelli a genitori che non sentiva da mesi, uno addirittura ha improvvisato un pezzo suo sulla mancanza di dialogo tra la propria generazione e le altre. “Ho capito”, racconta lei, “che c’era qualcosa di forte da tirare fuori. Qualche settimana prima, a Milano, una ragazza disse che sarebbe dovuta venire al concerto con un’amica, avevano comprato il biglietto insieme. Solo che poi lei, che era già malata, era morta”.

La prima volta che ho visto Ariete in concerto era l’estate del 2022, con gli spettatori in piedi dopo due anni di pandemia di covid-19. Non era ancora passata per il festival di Sanremo , alle spalle aveva solo un album autobiografico, Specchio, e una manciata di ep che la sua etichetta, Bomba dischi (la stessa di Calcutta, tra gli altri), aveva pubblicato durante i lockdown. Era all’ippodromo Capannelle di Roma, a pochi chilometri dalla cittadina in cui Ariete è cresciuta, Anzio, e c’erano migliaia di persone, soprattutto giovanissimi.

La crepa, il cortocircuito, comincia qui: di solito i teen idol sono fenomeni messi in piedi da etichette che credono di sapere cosa voglia il pubblico, e descrivono la vita migliore di quella che è. Ariete, al contrario, non fa niente per addolcire la realtà: “Racconto la vita di tutti i giorni, comprese le relazioni tossiche, i problemi con la scuola, i genitori e il resto. Ma c’è tutto, non solo disagio. Il fatto che molti dicano che ‘Ariete scriva solo canzoni tristi’ è un pregiudizio”. In L’ultima notte, il pezzo che nel 2021 era diventato la colonna sonora dello spot di una marca di gelati (”L’unica volta in cui la fama mi è arrivata addosso senza che me lo aspettassi”), canta dei ricordi qualsiasi di una notte d’amore. Invece in uno dei suoi primi brani, Pillole, diceva “prendo pillole per stare calma”, mentre girava per la stazione Termini a Roma, cercando di dimenticare una storia finita male.

I testi, dice, sono in gran parte autobiografici: anche lei non ha avuto un’adolescenza semplicissima, con i genitori che hanno dovuto seguire la transizione di genere del fratello minore. In un’altra ancora, 18 anni, confessa di non essere “come gli altri, non cerco un’università, ma cerco di calmarmi”.

Il suo pop-rock sghembo, sempre un po’ strano e sporco, dal profilo basso, che non spettacolarizza le emozioni, somiglia al diario di un’adolescente, ed è uno spaccato di cosa significhi avere diciott’anni nel 2024. Lei non si sente “la voce di una generazione”, ma è orgogliosa che molti si rivedano in lei. C’è chi la considera un’amica, la chiamano “Ari”. Ed è un affetto reciproco: non è scontato che un’artista vada a trovare ai fan in fila per il suo live. A un certo punto mi dice al telefono: “Sto dicendo queste cose a te come se fossi un amico. Ma io sono davvero senza filtri”. Evidentemente c’è bisogno di idoli così, che non sono un modello, ma sono reali, tangibili, vicini. Non sono neanche così tanti quelli che l’ascoltano, ma sono molto affezionati.