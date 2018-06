Tra fotografia e graphic novel 

La crepa ( add editore 2017) è il risultato di tre anni di viaggi e di 25mila foto scattate, dall’Africa all’Artico. Un diario sul campo, che indaga le cause e le conseguenze della crisi dei migranti e che è diventato un volume a metà strada tra un libro fotografico e una graphic novel. “Tutto quello che è mostrato nel libro è accaduto veramente e si è svolto davanti ai nostri occhi”, dice Spottorno.

La scelta di realizzare un volume di questo tipo è stata dettata dalla volontà di renderlo accessibile a un pubblico più ampio, non solo a quello fotografico. L’ispirazione va cercata in celebri graphic novel, tra cui Maus di Art Spiegelman e Cronache da Gerusalemme di Guy Delisle. Ma soprattutto in Persepolis di Marjane Satrapi.