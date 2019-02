Nascosti sotto al rimorchio di un camion, rinchiusi in una cella frigorifera, aggrappati al tetto di un treno, a piedi sui sentieri innevati: per varcare via terra la frontiera della Fortezza Europa i migranti scelgono strade pericolosissime, disposti a mettere a rischio la vita pur di raggiungere il loro obiettivo.

Nel 2018 più di 28mila persone hanno scelto di usare la rotta dell’Europa orientale, ritenuta meno pericolosa rispetto al Mediterraneo. Ma anche qui i rischi sono tanti: il clima, la natura e le frontiere rigidamente controllate.

Ispirati da questi fatti di cronaca, nel 2013 lo scrittore Wu Ming 2 e il gruppo rock Contradamerla hanno ideato Surgelati, un progetto che sperimenta le possibilità di fusione e interazione tra suono e parola. Per un paio d’anni si esibiscono insieme in una trentina di concerti e nel 2017 lo spettacolo si espande assumendo una nuova forma, quella della graphic novel.