I libri di fotografia dell’anno

Tony Ray-Jones Tony Ray-Jones, RRB Photobooks/Martin Parr Foundation “Fatti coinvolgere di più (parla con le persone)”, “resta sul soggetto (sii paziente)”, “non fare foto noiose”: queste sono alcune delle annotazioni che Tony Ray-Jones scriveva sul suo taccuino. Negli anni sessanta è andato su e giù per il Regno Unito con un camper e una macchina fotografica alla ricerca della vera essenza degli inglesi. Nonostante la morte prematura - a 31 anni per leucemia - ha guardato il suo paese con un occhio inedito, costruendo delle immagini in cui elementi apparentemente contrapposti creano un’armonia perfetta di umorismo e tristezza. Il suo lavoro è stato un esempio per i fotografi britannici che sono venuti dopo di lui, primo fra tutti Martin Parr.

Quello che resta Alberto Gandolfo, Silvana editoriale Il fotografo palermitano Alberto Gandolfo comincia nel 2017 il suo personale viaggio attraverso ventisette fatti di cronaca italiani degli ultimi 50 anni. Ventisette fatti che ci raccontano un’Italia ingiusta e ci ricordano chi di ingiustizia è morto. Da Giuseppe Pinelli, anarchico erroneamente accusato della strage di Piazza Fontana e morto precipitando dalla finestra della questura di Milano nel 1969, fino a Stefano Cucchi, giovane romano deceduto mentre era sotto la custodia delle forze dell’ordine. Ventisette fatti che rinnovano la rabbia e la voglia di giustizia. Gandolfo è andato a trovare uno per uno i familiari delle vittime di questo elenco troppo lungo e tragico per guardarli negli occhi e chiedergli con garbo cosa significa “restare”. Quello che resta è un libro fotografico dove l’estetica cede il passo alla memoria e dove la fotografia ritorna al suo ruolo di documento, Gandolfo sceglie per i suoi ritratti la fotografia istantanea e un piccolo formato in bianco e nero per costringerci ad avvicinarci e a guardare negli occhi insieme a lui chi ha passato la vita a lottare per i propri cari e per noi tutti.

Héroes del brillo Federico Estol, Hormigón Armado e El Ministerio Ediciones Ogni giorno tremila lustrascarpe si aggirano in cerca di clienti per le strade di La Paz ed El Alto, in Bolivia. Per non essere riconosciuti indossano dei passamontagna. Li usano come maschere per proteggersi dalle discriminazioni. Queste maschere improvvisate li rendono invisibili, ma allo stesso tempo li definiscono come tribù urbana. Nei loro quartieri nessuno sa che fanno i lustrascarpe. A volte lo nascondono alle loro stesse famiglie. Per tre anni, Federico Estol ha lavorato con sessanta lustrascarpe e l’ong Hormigón armado. Insieme hanno creato quest’originale progetto sugli eroi della brillantezza.

I know how furiously your heart is beating

Alec Soth, Mack

Alec Soth è uno dei grandi narratori visivi americani, guardare le sue fotografie restituisce il piacere che a volte ti può dare un racconto breve e perfetto letto sul New Yorker o l’incanto dei versi di una poesia. Il suo ultimo libro prende infatti il titolo dal verso di una poesia di Wallace Stevens, uno dei più raffinati poeti statunitensi del novecento, The gray room. Soth, dopo un periodo di pausa dal suo lavoro di fotografo, è tornato con un piccolo capolavoro: I know how furiously your heart is beating è un libro di commovente bellezza che parla dell’intimità che si può creare tra due sconosciuti in una stanza. Una serie di ritratti e interni luminosi, scattati in diversi posti del mondo che diventano nello sguardo di Soth uno solo: quello di un cuore che batte fortissimo insieme a un altro.

Howling winds

Vasantha Yogananthan, Chose commune

È il quinto capitolo del progetto per cui, dal 2013, Vasantha Yogananthan viaggia dal nord al sud dell’India spingendosi fino allo Sri Lanka per seguire l’itinerario dell’eroe di Rāmāyaṇa, il poema epico risalente a più di duemila anni fa, considerato un testo sacro della religione induista. Sfogliando il libro ci si immerge nei colori della sabbia, della terra, del blu di alcune pareti, colti in una dimensione a metà strada tra finzione e realtà. Vacche e scimmie spesso hanno il manto dipinto, come se avessero dei poteri magici. Sono gli animali che vanno alla ricerca della principessa Sita rapita da un demone.

Jamais je ne t’oublierai

Carolle Bénitah, L’Artiere

Come dice il titolo del suo libro, la fotografa marocchina Carolle Bénitah non vuole dimenticare. Ecco perché ha costruito un album di famiglia che racconta la vita dei suoi genitori quando erano giovani, prima di sposarsi. Per farlo ha usato delle foto trovate nei mercatini: feste di compleanno, scene al mare o nei parchi, ritratti di famiglia. E poi sui volti e sui corpi delle persone fotografate ha applicato delle foglie d’oro. Le foglie per Bénitah sono il simbolo di una mancanza, della perdita di alcuni ricordi. Queste strisce o sfere dorate nascondono alcuni dettagli, ma sono anche molto luminose e sembra quasi che riflettano la nostra immagine mentre le guardiamo.