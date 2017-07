Arriva Ryan Adams

Stasera sarò a sentire un concerto che speravo di beccare da anni, quello di Ryan Adams. Vale la pena di conoscerlo: un buon modo è il pezzo che Internazionale gli dedicò in febbraio. Se siete a Roma andate a sentirlo, che ne vale sicuramente la pena. La #canzonedelgiorno è dal suo primo album, l’imperdibile Heartbreaker. È una specie di sarcastica versione americana strappacore di Servi della gleba. Qui, per obblighi radiofonici dell’artista, è in una bella esecuzione nella quale non canta le molte parolacce della disperata invocazione alla sua signora, alla quale consiglia di togliersi molte perfide soddisfazioni. Rubami i dischi! Scopati i miei amici!