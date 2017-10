Golf, mestruazioni e l’ultimo giorno di scuola

Truccatissimo e pieno di orpelli da film dell’orrore, Alice Cooper è da decenni una delle rockstar più riconoscibili del mondo. Io non me lo sono mai filato, finché qualche anno fa ho scoperto che ha una cosa in comune con Lloyd Cole: sono due grandi appassionati di golf. Si scambiano anche occasionali prese in giro in concerto, come la volta che Cooper ha introdotto la sua Only women bleed dicendo: “Neanche Lloyd Cole ha fatto una canzone sulle mestruazioni”. Un po’ di tempo dopo Cole ha raccontato questo aneddoto prima di cominciare la sua Impossible girl (un verso della quale dice: “Bloody monday afternoon / You want to blame it on the moon”).

Secondo Cooper gli ultimi tre minuti dell’ultimo giorno di scuola sono ogni anno uno dei momenti più belli della vita. Da qui la #canzonedelgiorno, un suo classico del 1972. Messaggio di conforto per i più giovani: mi dispiace, manca ancora molto, però mercoledì è festa.