Lost weekend

Mi rendo conto solo ora che non vi ho mai svegliato con Lloyd Cole. È stranissimo, perché è uno dei miei veri, grandi pallini. Dal primo album con i Commotions, Rattlesnakes (1984) a oggi resta un artista dalle tante sorprese e un musicista che fa sempre piacere andare a sentire live in una delle sue molte formazioni: con una band, con un po’ di accompagnatori alla chitarra acustica (negli ultimi anni è capitato che uno fosse suo figlio!) o tutto solo, per una serata di chiacchiere e canzoni che non stancano mai. La #canzonedelgiorno è dal secondo album dei Commotions, Easy pieces, del 1985. Lo adoravo. Poi quando nel 2003 mi capitò di passare un weekend ad Amsterdam mortificante come quello della canzone gli volli ancora più bene. E oggi ascolterò solo questo disco, anche se lo so a memoria. Grazie Lloyd. Alla prossima.