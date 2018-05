Marketing in miniera

I Bee Gees sono diventati megastar negli anni settanta con La febbre del sabato sera, ma nel 1967 erano solo un giovane gruppo pop in cerca di successo. Intanto i Beatles erano protagonisti di ogni sorta di leggenda metropolitana, così l’etichetta dei Bee Gees cercò di approfittarne: mandò alle radio le copie promozionali della #canzonedelgiorno indicando solo il titolo, senza dire chi suonava, ma facendo circolare la voce che era il nuovo singolo di un gruppo che cominciava con la B. Ci cascarono in tanti e cominciarono a trasmettere “la nuova canzone dei Beatles”, prima di scoprire che in realtà era di un gruppo che veniva da Manchester via Australia. Bella idea. Bei vestiti, anche.