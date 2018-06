Linotipisti

Nei suoi primi anni di carriera Lucio Dalla cantava musiche sue con testi scritti da altri. Poi nel 1977 cominciò a scriverseli lui. Ne venne fuori un album che s’intitola come la #canzonedelgiorno e che secondo me rimane il suo lavoro più perfetto. Di questi tempi il mare e la sua profondità sono al centro della nostra attenzione: mi dispiace di aver trovato solo un video così assurdamente spensierato tra le belle acque delle isole Tremiti per una canzone tanto complessa e dolorosa. Andate su Spotify e sentitevi tutto l’lp, dai.