Giornataccia

“A me piaceva molto Bad day, ma a Michael Stipe no”, racconta il chitarrista dei R.E.M. Peter Buck. “Così, senza spiegargli davvero cosa stavo facendo, l’ho riscritta e l’ho trasformata in It’s the end of the world as we know it (and I feel fine). Sono gli stessi accordi in un’altra tonalità. Poi nel 2003, quando abbiamo pubblicato l’antologia In time, abbiamo registrato di nuovo Bad day: era una canzone che s’intonava a quel periodo ed era molto divertente da suonare. È un pezzo figo”. È anche la #canzonedelgiorno. A me piace.

La versione del video è quella di In time, del 2003. La versione di Spotify invece è quella scartata, del 1986.