I motivi per volere bene ai Beastie Boys sono tanti, dai testi sempre pungenti alle tante chitarre elettriche, che misero un po’ di pepe rock nella scena hip hop. Ma per me la meraviglia sono sempre i video, che la band produceva da sé con trame ed effetti vari che li rendevano una meraviglia, che mi piacesse la canzone o no. Quello della #canzonedelgiorno, diretto da Spike Jonze nel 1994, è nel pantheon dei capolavori di questa piccola arte. Buon poliziesco anni settanta a tutti.