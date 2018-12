Quest’anno non ho ascoltato molta musica nuova, così nei vari sondaggi redazionali sul disco dell’anno mi sono astenuto: votare per Piano & a microphone 1983 di Prince avrebbe messo tristezza anche a me e non posso impazzire ogni anno per Courtney Barnett, anche se il suo Tell me how you really feel è potentissimo.

Un album che mi è piaciuto molto è Be the cowboy di Mitski. Non sono solo: si è piazzato primo nella classifica best of 2018 di Pitchfork e secondo in quella della Npr. La #canzonedelgiorno apre il disco ed è un buon campione di come suona: bei testi, chitarre elettriche e trovate elettroniche non ovvie per 2’23” di gran teatro. Provate anche voi.