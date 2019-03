Paul Weller è entrato nella mia vita nel 1984 con gli amati Style Council e della sua vita musicale precedente come cantante, chitarrista e anima dei Jam non sapevo niente, tranne che molti fan della sua prima band erano un po’ irritati dalla svolta blue eyed soul del loro beniamino. Non li capivo, ma se avessi conosciuto i Jam forse avrei avuto le idee più chiare. Il sound, i testi, le chitarre Rickenbacker sfavillanti, la musica soul d’annata che spuntava qua e là, pure i vestiti da revival mod: i Jam erano tosti e splendidi, da subito. La #canzonedelgiorno, del 1977, è loro primo singolo, un trascinante, compattissimo inno all’essere giovani. Quando uscì Weller aveva diciott’anni e sulla young idea la sapeva lunga.