Una borsetta verde

Ci sono canzoni più famose dei loro esecutori e che diventano dei classici un po’ per caso. La #canzonedelgiorno è un buon esempio: è un singolo del 1969 della George Baker Selection, un gruppo olandese. Doveva intitolarsi Little greenback, il verde è il colore dei dollari. Qualcuno capì male, così uscì come Little green bag, un titolo che fece pensare che la canzone parlava di marijuana e contribuì al suo successo. Arrivò anche qualche cover in giro per il mondo, come quella di Nada, e la sua fama si fermò lì. Poi è arrivato Quentin Tarantino, che nel 1992 ha usato la canzone per i titoli di testa di Le iene, e l’ha fatta diventare davvero molto famosa.