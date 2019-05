Previsioni del tempo

Ogni mattina mi sveglio con un giornale radio che da quando ero bambino ha per sigla i Weather Report. Il pezzo è Black market (1976) e al basso c’è Alphonso Johnson, che prima di comprare l’album della sigla per me era solo il bassista di un bellissimo disco di Pino Daniele. Ma per me i Weather Report trovano un senso con Jaco Pastorius. Per questo la #canzonedelgiorno è da Heavy weather (1977), l’album che lanciò il gruppo di Josef Zawinul e Wayne Shorter presso un pubblico molto più ampio di quello degli appassionati di fusion, genere di jazz antipatico come pochi altri. È sempre un gran pezzo. E come Jaco non c’è mai nessuno. Il video di YouTube è live.