Stanco di aspettare

I Kinks sono stati un gruppo fondamentale del pop rock britannico: in particolare tutte la scena brit pop degli anni novanta non ci sarebbe stata se non avesse avuto come punto di riferimento storico la band dei fratelli Davies. Il sound teso e i testi spesso sarcastici sono stati da subito uno dei loro marchi di fabbrica: la #canzonedelgiorno, del 1965, è un buon esempio. Il video è un classico live finto (le chitarre non hanno i cavi!), la versione di Spotify è quella mono cioè, come per tutta la musica dell’epoca, la migliore.